, il volto dinei film di, ha parlato di, interprete di Severus Piton, raccontando un aneddoto sul suo collega scomparso alcuni anni fa.

L’occasione si è presentata durante un’intervista per il podcast Inside of You di Michael Rosenbaum:

Andai nel suo camerino e gli dissi semplicemente: “Ehi, so che è il tuo ultimo giorno, ma volevo soltanto dirti che questa esperienza è stata incredibile, così come lavorare con te per tutto questo tempo. So che non abbiamo mai parlato molto, ma volevo dirti che il motivo è che avevo tanta paura, ma tu sei sempre stato incredibile… grazie per avermi dato l’opportunità di lavorare con te per dieci anni, per non avermi mai urlato contro e per averci sempre trattato come tuoi pari“. Lui mi disse: “Entra pure“, mise l’acqua a bollire, ci prendemmo una tazza di tè e parlammo di cos’è che avrei voluto fare con la mia carriera in futuro e lui mi diede dei consigli.

Qualche giorno fa l’attore ha svelato di aver avuto modo di “prendere in prestito” a vita uno dei capi d’abbigliamento indossati dal suo personaggio.

“Rubai il mio costume dell’ultimo film” ha spiegato in un’intervista. “Non dirò chi mi ha aiutato perché potrebbero capirlo molto facilmente [alla Warner], ma qualcuno entrò nel mio camerino l’ultimo giorno e mi chiese: ‘Lo vuoi?’, io risposi di sì e la persona in questione mi disse: ‘Mettilo nella borsa adesso, io me ne vado’. Quindi sì, mi sa che è la cosa che posso dire di aver rubato“.