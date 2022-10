Harry Potter: Miriam Margolyes svela quanto ha guadagnato con il ruolo della professoressa Sprite

In una recente intervista con Metro, Miriam Margolyes è tornata a parlare dei film di Harry Potter ammettendo di non aver apprezzato particolarmente il suo compenso.

Per il secondo film della saga, Harry Potter e la Camera dei Segreti, l’attrice ottenne un compenso inferiore alle 100.000 sterline:

Non ho mai fatto i milioni con Harry Potter. Credo che sia solo successo con tre o quattro persone del cast principale, e se li sono meritati, ma non il mio personaggio. Sono apparsa solo in due film, e per interpretare la professoressa Sprite ho avuto 60.000 sterline. Non sto brontolando… adesso. All’epoca sì, ma quel ruolo mi ha reso molto famosa.