Alfonso Cuarón ha parlato di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in un’intervista con l’edizione cartacea di Total Film di cui la versione online, ospitata da Games Radar, ha pubblicato un estratto.

Il regista spiega che, secondo lui, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è senza ombra di dubbio un film horror.

Beh, è sicuramente un horror. Quando ho letto il libro, ci sono stati due elementi che mi sono piaciuti. C’era l’elemento da film horror, ma anche l’aspetto da noir. In un certo senso, mentre lo stavo realizzando, il modello era più quello del cinema tedesco alla fine dell’era del muto con la transizione al sonoro, come da Fritz Lang a Murnau. Si può constatare come alcuni film di Fritz Lang siano un po’ noir, ma allo stesso tempo hanno degli elementi di horror. E, cosa più importante, in particolare con Fritz Lang, è che attraverso il genere cercava di trasmettere – o semplicemente proiettare – le ansie del suo tempo. Penso che quello che J.K. Rowling ha fatto con Potter sia stato un riferimento ai nostri tempi, al comportamento umano.