Harry Potter, Rupert Grint tornerebbe in un altro film: “Ron è un personaggio così importante per me”

Se la Warner Bros decidesse di realizzare un film di Harry Potter e la maledizione dell’erede o comunque un altro film della saga, a Rupert Grint non dispiacerebbe tornare nei panni di Ron Weasley.

Nel corso di un’intervista con This Morning per la promozione di Bussano alla porta, l’attore ha spiegato:

Sì, credo che se le tempistiche fossero giuste e tutti fossero interessanti a tornare, lo farei senz’altro. È un personaggio così importante per me, ci sono cresciuto. Siamo diventati un po’ come la stessa persona e mi sento molto protettivo nei suoi confronti.