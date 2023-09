Il CEO di Warner Bros Discovery David Zaslav torna a discutere di Harry Potter, Il Signore degli Anelli e proprietà intellettuali targate DC comics.

Ospite alla Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference, il CEO del gruppo media ha ribadito che uno degli assi nella manica della compagnia sono proprio le grandi IP che possiede che, secondo lui, non sono state sfruttate a dovere.

Uno dei veri punti di forza della Warner Bros è che possediamo delle grandi e importanti proprietà intellettuali. Ma per noi la sfida principale è invertire la rotta che ha visto i nostri contenuti, le nostre grandi proprietà intellettuali – Harry Potter, il pantheon DC Comics, Il Signore degli Anelli – non sfruttato a dovere.

David Zaslav ha notato il paradosso di come, dal 2013 in poi, lo studio non sia riuscito a capitalizzare in alcun modo con una storia “long form” focalizzata su Superman, considerato che in ambito televisivo, nonostante la popolarità di Superman and Lois, la major non è l’azionista di maggioranza della The CW (WBD ha solo il 12,5% dell’azienda).

Aggiunge poi:

Non abbiamo fatto nulla con Harry Potter negli ultimi dieci anni, nulla col Signore degli Anelli.

La prima parte di questa affermazione è un po’ paradossale considerati i tre film prequel di Harry Potter, ovvero la saga di Animali Fantastici, e il trionfo commerciale, in ambito videoludico, di Hogwarts Legacy (LEGGI LA RECENSIONE).

Pur nella consapevolezza che queste grandi proprietà sono “uno dei grandi punti di forza di questa azienda” Zaslav sottolinea anche che “dobbiamo fare attenzione a non abusare dei contenuti”.

Pensiamo che ci sia molto valore per gli azionisti nell’associare un piano decennale a DC – un piano reale e ben strutturato per la DC comics – riportando Harry Potter su HBO per 10 anni consecutivi, realizzando molti nuovi film de Il Signore degli Anelli.

Secondo Zaslav le performance di Warner Bros. negli ultimi 20 anni al netto di queste proprietà

Sono state relativamente piatte. Quando lavori con questi marchi, diventa lo studio con le performance migliori al mondo. Dobbiamo utilizzare al meglio il nostro capitale migliore e farlo con i migliori creativi del mondo.

Vi ricordiamo che la compagnia ha in programma una serie di nuovi film de Il Signore degli Anelli, una serie Tv di Harry Potter e 10 titoli basati sui fumetti DC fra film e serie TV che saranno supervisionati dai neonati DC Studios.

BadTaste è su TikTok, seguiteci!

FONTE: deadline

Classifiche consigliate