Harry Potter: Tom Felton aveva scambiato Gary Oldman per un addetto alle pulizie

In Senza la bacchetta: Incanto e maledizione di un’adolescenza da mago, l’autobiografia di Tom Felton, l’interprete di Draco Malfoy nei film di Harry Potter ha raccontato di un momento piuttosto imbarazzante sul set dei film.

“Un giorno ero sul set quando ho visto un tizio di una certa età trasandato e con indosso jeans e maglietta. Lo avevo già visto in giro e credevo che fosse un addetto alle pulizie. Che posso dire? Lo sembrava” ha raccontato. Proprio al di fuori della Sala Grande Felton si congratulò allora con Gary Oldman per la pulizia del pavimento. “Ottimo lavoro, amico!“.

“Lui si voltò per vedere se stavo parlando con qualcun altro, aggrottò le ciglia e non disse nulla“.

Ha poi aggiunto:

Sembrava che stesse facendo fare un tour dei set alla famiglia e mi sembrava strano per un addetto alla pulizie. C’è stato un momento terribile in cui mi sono reso conto di aver fatto una gaffe, perciò quando se n’è andato ho chiesto chi fosse.

Ero in totale imbarazzo quando mi sono reso conto che lo avevo scambiato per l’addetto alla pulizie. Volevo scusarmi, anche se non penso gli importasse più di tanto, ma alla fine ho scelto la strada più facile dell’ignorare completamente il mio errore e far finta di aver sempre saputo chi fosse.

In mia difesa devo dire che per essere una star di quel calibro si comportava tutt’altro che da star.