, l’interprete di Draco Malfoy nella saga di, ha potuto ricordare la sua esperienza con la popolarissima saga cinematografica tratta dai romanzi di JK Rowling nel corso di una chiacchierata fatta col The Guardian

Tom Felton ha, innanzitutto, potuto ricordare come ottenne la parte di Draco Malfoy nel franchise di Harry Potter rivelando che fu proprio la sua “arroganza” di bambino a conquistare i realizzatori:

Ero uno dei pochi bambini che, al tempo, non aveva idea di cosa fosse Harry Potter. Tutti potevano partecipare alle audizioni e, per questo, si presentarono un sacco di bambini che adoravano profondamente i libri. Per ottenere la parte non ho neanche dovuto studiarmi dieci pagine di battute in vista dell’audizione. Tutto quello che ho dovuto fare è stato presentarmi come un ragazzino arrogante con un aspetto curato.

Tom Felton prosegue:

Credo di aver ottenuto la parte anche per via della mia nonchalance. Non capivo davvero perché tutti fossero così emozionati. Maghi che vivevano nel sottoscala? Avevo tre fratelli maggiori quindi avevo imparato abbastanza in fretta a essere sicuro di me. Credo che Chris Columbus, il regista, abbia riconosciuto in me questa punta di leggero disinteresse e arroganza pensando che potessero funzionare per Malfoy.

Tom Felton aggiunge anche che, inizialmente, aveva firmato per partecipare a due soli film di Harry Potter spiegando di aver anche pensato che, a un certo punto, la Warner avrebbe rimpiazzato tutto il cast con “attori più bravi”:

Se dopo il secondo i ragazzini fossero sembrati ancora abbastanza giovani ne avrebbero forse fatto un terzo. Poi magari un quarto. Ed è sempre andata avanti così. Non avevamo mai firmato per un impegno da 12 anni. A un certo punto ho pensato che ci avrebbero rimpiazzato con attori più bravi, ma non lo fecero mai.

