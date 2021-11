LEGGI ANCHE – Eternals, la recensione

Archiviate le due settimane di permanenza dinei cinema, parliamo, in maniera un po’ più “rilassata” di quello che, in realtà, era stato spoilerato in lungo e in largo ben più di dieci giorni prima dell’uscita in sala della pellicola dalla premio Oscar Chloe Zhao, ovvero il debutto dinell’Universo Cinematografico della Marvel.

Harry Styles, che abbiamo già avuto modo di vedere sul grande schermo nel 2017 in Dunkirk di Christopher Nolan, in Eternals interpreta Starfox, fratello di Thanos. In una delle due scene post-crediti, ritroviamo tre degli Eterni – Makkari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan) e Thena (Angelina Jolie) – a bordo dell’astronave che sono alla ricerca degli altri Eterni. Al contempo sono preoccupati da ciò che succede sulla Terra, visto che non hanno da tempo notizie dei loro compagni si squadra.

Tutto a un tratto, due curiosi personaggi si teletrasportano sulla navicella: uno è Pip il Troll, personaggio che nelle storie Marvel di ambientazione cosmica ha sempre avuto come comprimario Adam Warlock (che debutterà in Guardiani della Galassia Vol.3). Questi presenta il suo compagno di viaggio, che chiama Starfox, fratello di Thanos: è interpretato appunto da Harry Styles, che precisa di chiamarsi Eros.

Nel corso di un’intervista a Dazed commenta così il suo ingresso nel popolarissimo franchise:

Compaio solo alla fine, ma chi è che è cresciuto senza desiderare di essere un supereroe? È stata un’esperienza grandiosa e sono così grato di avere avuto la possibilità di lavorare con Chloé.

Qualche giorno fa, è stata proprio Chloe Zhao a spiegare come mai abbia scelto proprio Harry Styles per il ruolo in questione:

Scegliere Harry per Eros è stato un affarone. Avevo già suggerito l’idea di Pip il Troll [che ha la voce di Patton Oswald in Eternals] e di Eros a Kevin [Feige] un po’ di tempo fa, adoro l’idea di esplorare un Eterno di Titano che potrebbe avere influenzato Thanos nel corso degli anni così come gli Eterni hanno influenzato noi terrestri. E poi, non è che ho proposto Eros e poi abbiamo iniziato la ricerca degli attori. Tenevo d’occhio Harry sin da Dunkirk, l’ho sempre trovato interessante. Dopo averlo incontrato mi resi conto di quanto fosse simile al suo personaggio, che è un po’ quello che è successo per il resto del cast. C’è così tanto Eros in lui. Se lui avesse accettato e Kevin pure, sarei stata felicissima e così è successo.

