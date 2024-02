Il finale originale di Harry ti presento Sally, la leggendaria commedia sentimentale del 1989 diretta da Rob Reiner sulla base di una sceneggiatura di Nora Ephron interpretata da Meg Ryan e Billy Crystal, non doveva essere lieto come quello che abbiamo conosciuto e amato.

Ed è proprio di questo, ovvero del perché abbia deciso di cambiare il finale, che Rob Reiner ha discusso in un intervento con la CNN durante il quale, parlando di Harry ti presento Sally, ha spiegato:

La versione originale del film prevedeva che Harry e Sally non finissero insieme. Questo perché ero stato sposato per 10 anni, poi ero stato single per 10 anni e non riuscivo a capire come avrei mai potuto stare ancora una volta con qualcuno. Questo ha dato origine a “Harry, ti presento Sally”. E non avevo incontrato nessuno quando avevo iniziato a lavorarci, quindi sarebbero stati loro due a rivedersi dopo anni, parlare per poi allontanarsi l’uno dall’altro. Solo che mentre stavamo girando il film ho incontrato mia moglie Michele, con cui sono sposato da 35 anni e ho cambiato il finale.