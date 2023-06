Ospite del podcast Table for Two With Bruce Bozzi (via Entertainment Weekly), Rita Wilson, moglie di Tom Hanks, ha rivelato che quest’ultimo ha rifiutato la parte di co-protagonista in Harry, ti presento Sally…(LEGGI LO SPECIALE), poi andata a Billy Cristal. Il motivo è legato alla vita privata della star:

Probabilmente la gente non lo sa, ma a Tom era stato offerto Harry, ti presento Sally… e lui ha rifiutato perché stava affrontando un divorzio ed era molto felice di non essere sposato. Quindi non riusciva a capire che una persona che stava divorziando potesse provare qualcosa di diverso da “Sono così felice”.

Uscito nel 1988, la commedia cult vede Billy Crystal nel ruolo di Harry Burns e Meg Ryan in quello di Sally Albright, due laureati dell’Università di Chicago che si ritrovano diversi anni dopo in diverse occasioni. In una di queste, scopriamo che l’uomo è stato appena lasciato dalla moglie, motivo per lui di grande sconforto.

Per quanto riguarda Hanks, vi ricordiamo che ha divorziato dalla prima moglie Samantha Lewes nel 1987 per sposare Wilson l’anno successivo. A breve potrete ritrovarlo Asteroid City, nuovo film di Wes Anderson che, dopo la presentazione al Festival di Cannes, arriverà nelle sale italiane a settembre. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Tom Hanks in Harry, ti presento Sally…? Lasciate un commento!

FONTE: Entertainment Weekly

