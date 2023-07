Attraverso un comunicato stampa, Hasbro ha reso noto l’ampliamento a tutti i paesi della Comunità Europea del progetto Hasbro Pulse.

Trovate tutti i dettagli qua sotto!

Hasbro, Inc. ha annunciato che la rinomata destinazione online per fan e collezionisti, Hasbro Pulse, precedentemente disponibile solo in alcuni mercati europei selezionati, verrà lanciata in tutti i 27 paesi dell’Unione Europea. Hasbro Pulse offre una vasta gamma di prodotti, notizie ed esperienze per le iconiche proprietà Hasbro, incluse G.I. JOE, TRANSFORMERS e Avalon Hill, insieme a collaborazioni con marchi di primo piano.

Il sito europeo è disponibile all’indirizzo https://eu.hasbropulse.com/ ed offre ai fan di tutta Europa un accesso unico ai marchi Hasbro da collezione.

“Stiamo lavorando per espandere la nostra presenza in Europa dal 2022 e siamo entusiasti di poter offrire ai fan di tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea accesso ai nostri marchi e prodotti da collezione”, afferma Alex Shropshire, Commercial Manager, Hasbro Pulse International di Hasbro. “La nostra missione in Hasbro Pulse è quella di servire al meglio i nostri collezionisti in tutto il mondo, fornendo una presenza globale per soddisfare al meglio le esigenze della nostra variegata base di appassionati. Questa espansione significa che tutti i nostri clienti nell’Unione Europea avranno ora accesso ai nostri prodotti di alta qualità e a un’esperienza di acquisto senza vincoli.”

Come per i siti esistenti di Hasbro Pulse, Hasbro Pulse EU presenterà nuovi lanci di prodotti e ospiterà programmi rivolti alla community di collezionisti, inclusi preordini, contenuti dietro le quinte, eventi dedicati ai fan e molto altro. Il sito permette inoltre ai fan europei di acquistare articoli HasLab. HasLab è la piattaforma di crowdfunding di Hasbro Pulse che mira a realizzare, con il supporto dei fan mediante il sostegno del progetto, prodotti particolarmente ambiziosi con diversi livelli di prezzo e scala.

I fan in Europa avranno anche la possibilità di diventare membri di Hasbro Pulse Premium, l’upgrade definitivo che offre vantaggi riservati ai membri, inclusa la spedizione gratuita, l’accesso anticipato ai nuovi prodotti e altro ancora.

