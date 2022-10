A Haunting in Venice: Kenneth Branagh aveva inserito un indizio sul suo prossimo film in Belfast

È di poche ore fa la notizia che Kenneth Branagh tornerà nuovamente nei panni di Hercule Poirot in A Haunting in Venice, seguito di Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo.

Le riprese inizieranno il 31 ottobre, a Halloween: il film è ispirato a Hallowe’en Party, romanzo del 1969 intitolato in italiano La strage degli innocenti. Proprio il volume in questione era stato inserito dal regista in una scena di Belfast, arrivato al cinema nel 2021.

Ecco il fotogramma in questione con cui aveva dato un indizio di quale sarebbe stata la sua prossima apparizione nei panni di Poirot:

La sceneggiatura è stata scritta da Michael Green e viene definita dallo studio un “inquietante thriller soprannaturale”. La sinossi ufficiale è la seguente:

Ora in pensione, ritiratosi in un esilio auto-imposto nella città più glamour del mondo, Poirot partecipa controvoglia a una seduta in un palazzo decadente e infestato. Quando uno degli ospiti viene ucciso, il detective si ritrova in un mondo di ombre e segreti.

Prodotto da 20th Century Studios, il film avrà un cast ricchissimo proprio come i primi due film: Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill, Kelly Reilly, al fianco di Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan e Riccardo Scamarcio.