è l’anime campione d’incassi in Giappone, quello che, l’anno scorso e in piena pandemia, ha scalzatodi Hayao Miyazaki dal primo posto nella classifica dei film di maggior incasso nel paese del Sol Levante.

Il sorpasso, come vi abbiamo raccontato al tempo, è poi avvenuto a fine dicembre quando il dominio di La Città Incantata al botteghino nipponico, un regno durato ben 19 che ha visto il capolavoro di Hayao Miyazaki occupare saldamente la prima posizione nella classifica dei film più visti di sempre in Giappone, è giunto al termine. In quelle giornate, con 32.48B yen (equivalenti a 313.5 milioni di dollari) raccolti in 11 settimane, Demon Slayer scalzava dal primo gradino del podio il lungometraggio targato Studio Ghibli (che aveva toccato, con le varie re-release, quota 31.68B yen). In totale, Demon Slayer ha incassato in Giappone più di 368 milioni di dollari.

Sora News 24 racconta ora un gustoso aneddoto della “faida” che si è venuta a creare fra l’anime e Hayao Miyazaki già da quando il lungometraggio non era ancora riuscito a spodestare La città incantata dal primo gradino del podio dell’All Time Box Office nipponico. Interrogato sulla questione di un possibile sorpasso di Demon Slayer ai danni di Sen to Chihiro no kamikakushi, Miyazaki ha risposto: “Non è affar mio. Non l’ho visto. Sono un vecchio in pensione che butta la spazzatura […] Al mondo l’inflazione è sempre esistita”.

Vale la pena sottolineare come l’aneddoto citato dal sito poc’anzi indicato, sia in realtà risalente alla fine di aprile, a quando il produttore dello Studio Ghibli Toshio Suzuki ha preso parte al talk show Bokura no Jidai. Ne avevamo già parlato perché, in quella occasione, aveva spiegato che svariati registi, fra cui quello di Shin Godzilla, hanno espresso il desiderio di realizzare il live action di Nausicaä della Valle del vento (風の谷のナウシカ Kaze no tani no Naushika) celeberrimo film d’animazione del 1984 diretto da Hayao Miyazaki. Ebbene, sempre durante quell’ospitata, Suzuki ha raccontato che il Maestro ancora non ha visto Demon Slayer, pur considerandolo un rivale.

Miyazaki mi ha detto “Insomma, pare che Demon sia un grande successo”. Io non ho visto l’anime e non ho letto il manga su cui si basa, ma altra gente me ne ha parlato, quindi gli ho dato una panoramica di massima e lui, annuendo con solennità, ha detto “Certo, un anime come quello diventerebbe un successo. Demon Slayer è il mio rivale”.

