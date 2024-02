Da un’intervista rilasciata dall’animatore Shinsaku Kozuma a Full frontal (via ComicBook) possiamo apprendere un paio di “bizzarre usanze” di Hayao Miyazaki, il leggendario regista giapponese nome di punta dello Studio Ghibli.

Kozuma ha svelato al magazine che Hayao Miyazaki è solito imporre delle salare multe a chi si presenta tardi al lavoro e dividere i gruppi di lavoro degli animatori in base al… gruppo sanguigno!

Si tratta di multe piuttosto alte! E Miyazaki – quando lavoravo lì – controllava davvero quando tutti entravano o uscivano. Il suo posto era il più vicino alla porta, quindi vedeva tutto. Era anche lui a decidere chi poteva sedersi dove. Crede davvero che i tipi di sangue influenzino la personalità, per questo metteva le persone di tipo B e le persone di tipo A sedute separatamente.

Quella del gruppo sanguigno non è una “stranezza” imputabile al solo Hayao Miyazaki. Si tratta proprio di una credenza ben radicata nella cultura giapponese secondo cui a ciascun gruppo sanguigno sono attribuibili dei tratti ben distinti della personalità, del carattere e della capacità di andare d’accordo col prossimo in una maniera non dissimile da quello che, dalle nostre parti, avviene con l’astrologia.

