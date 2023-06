Sappiamo già da tempo che il nuovo film di Hayao Miyazaki prodotto dallo Studio Ghibli arriverà nei cinema giapponesi il prossimo luglio e sarà intitolato How Do You Live?. E sappiamo anche – lo ha rivelato il produttore Toshio Suzuki qualche settimana fa – che Studio Ghibli adotterà per questo progetto una strategia di marketing davvero atipica basata… sulla totale assenza di materiali promozionali. Non solo non uscirà alcun trailer e/o immagine del film, ma proprio non verrà fatta alcuna pubblicità per promuoverlo.

Hayao Miyazaki però, in occasione della cerimonia di apertura del “Friday Road Show and Ghibli Exhibition” ha espresso educata preoccupazione per questa peculiare scelta. Rivolgendosi proprio a Suzuki, anch’egli presente, ha detto:

Mi chiedo se andrà tutto bene senza pubblicità. Inizio a preoccuparmi. Credo in lei, signor Suzuki. Ma sono preoccupato, tutto qui.

Toshio Suzuki ribadisce invece che a suo modo di vedere la cosa:

Cosa ne penso della mancanza di pubblicità? Secondo me, in questa era piena zeppa d’informazioni, la mancanza di esse può essere una forma d’intrattenimento. Non so se funzionerà. Ma ci credo. Ecco perché io lo sto facendo.

How Do You Live? (Kimi-tachi wa Dou Ikiru ka?) è stato annunciato nel 2017 e si basa su un racconto del 1937 di Yoshino Genzaburo: dopo la morte del padre un giovane ragazzo si trova a dover traslocare dallo zio, affrontando un grande cambiamento spirituale.

Al momento non è stata ancora annunciata la data d’uscita del film in Italia. Appena ne avremo notizia, vi aggiorneremo in merito.

