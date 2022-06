Nel momento di Doctor Strange nel multiverso della follia in cui lo Stregone della Casa delle Idee si ritrova di fronte agli Illuminati, abbiamo potuto assistere al ritorno in scena nel Marvel Cinematic Universe di Hayley Atwell nel ruolo di Captain Carter.

Durante la sua apparizione alla AwesomeCon, Hayley Atwell ha potuto parlare di questa esperienza spiegando di essere davvero desiderosa di poter continuare a interpretare Captain Carter nonostante la variante che abbiamo conosciuto in Doctor Strange nel multiverso della follia non abbia fatto una bella fine.

L’attrice inglese spiega:

Non ho aggiornamenti di sorta (su un mio ipotetico ritorno, ndr.), ma condivido il vostro entusiasmo. E amerei tornare se la Marvel riuscirà a trovarle una casa, una casa che sia degna, adeguata per lei nei termini della sua evoluzione e del suo sviluppo di personaggio.

Poi aggiunge:

L’esperienza che ho avuto interpretandola mi ha fornito l’opportunità di affinare il mio mestiere in questo franchise. E ho altro da fare perché mi sembra che i fan lo meritino. Per certi versi, per molte persone, è come una giocatrice minore e non avrebbe senso se dovessi continuare a essere una giocatrice minore in quello che mi sembra essere un contesto differente.