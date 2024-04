Durante un’intervista a Table For Two with Bruce Bozzi, Michael Mann ha aggiornato sullo sviluppo di Heat 2 a cui sta lavorando da diverso tempo.

LEGGI – Heat 2 sarà il prossimo progetto di Michael Mann

Ha poi smentito di aver già scelto il cast, pur ammettendo di averne già parlato con alcuni attori:

Al momento sto scrivendo la sceneggiatura, […] ho pensato a un espediente, a una storia che è sia un prequel che un sequel. Inizia nel 1988… in realtà inizia proprio un giorno dopo la fine del film con Val Kilmer che cerca di andarsene da Los Angeles. È ferito, delirante, poi torniamo al presente, e sono tutti cambiati. Non sono le stesse persone, gli eventi del 1988 li hanno resi quello che sono. Il personaggio di De Niro, Neil McCauley, ha un’intensa relazione con una donna, e ha una figliastra. Poi queòlo che succede nel 2000 ci porta in un mondo completamente diverso, con la criminalità organizzata trans-nazionale e Ciudad del Este.

Il regista ha poi confermato di aver parlato con alcuni componenti del cast: “Ne ho già parlato con alcuni attori, ma non si può procedere fin quando la sceneggiatura non sarà pronta“.

Heat 2 è il romanzo scritto dallo stesso regista che funge da vero e proprio sequel di Heat – La sfida, capolavoro di Michael Mann del 1995 interpretato da Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate