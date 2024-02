In un’intervista a Entertainment Tonight, Helen Mirren, voce narrante del film Barbie, ha parlato del fenomeno che si è creato attorno al film, tessendo le lodi sia del progetto, un successo innegabile che è rimasto nel cuore di tutti, che della regista, Greta Gerwig, che ha creato qualcosa “destinato a rimanere”.

Riguardo all’esclusione della regista stessa e di Margot Robbie tra i nomi candidati all’ambita statuetta, poi, l’attrice ha aggiunto la sua opinione in merito, affermando che sia inutile prendersela per una cosa del genere, alludendo al fatto che non è vincere un Oscar o essere nominato ciò che veramente ti fa entrare nella storia:

Non puoi veramente arrabbiarti per cose del genere. Quello che conta è che Barbie sia il film con più incassi che la Warner Bros. abbia mai realizzato… quando invece scommetto che nessuno si ricorda chi ha vinto il premio Oscar a Miglior Film due anni fa.

Ha poi aggiunto:

Certo, ovviamente avrei tanto voluto vedere Greta nominata e per quanto mi riguarda dovrebbe vincere lei la Miglior regia. Ma è difficile, non è una gara – il lavoro di Christopher Nolan per Oppenheimer è qualcosa di straordinario, spettacolare. Per quanto mi riguarda invece il lavoro di Greta è qualcosa di così grande e tangibile e coraggioso e che non avevamo mai visto prima. E amo che il pubblico abbia risposto al film in modo così positivo.

