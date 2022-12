Helena Bonham Carter su Johnny Depp: “Ha avuto la sua rivincita”

Nel corso di un’intervista con Times, Helena Bonham Carter ha parlato non solo di J.K. Rowling, ma anche di Johnny Depp, con cui non solo ha condiviso diversi film ma anche momenti molto intimi, avendo scelto l’attore come padrino dei suoi figli (Billy Ray e Nell).

Rispondendo a una domanda su quanto possa essere indulgente l’industria del cinema e se ci sia “una via di ritorno” per alcune persone, l’attrice ha risposto:

Non credo ce ne sia una per persone come Kevin Spacey, e Johnny [Depp] di certo ci è passato.

Ha poi aggiunto, su insistenza del giornale:

Oh, credo che [Depp] abbia avuto la sua assoluta rivincita. Credo stia bene ora, decisamente bene.

Ha poi parlato di Amber Heard, che ha accusato di esser salita sul pendolo del movimento #MeToo: