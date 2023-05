Le riprese di Hellboy: The Crooked Man, il nuovo film diretto da Brian Taylor, basato sul popolare personaggio ideato da Mike Mignola, sono giunte al termine.

Ad annunciarlo, lo stesso Mignola con un post su Instagram in cui ha scritto quanto segue:

E così hanno finito le riprese del nuovo film di Hellboy. Anche se non sono stato sul set di questo, sono stati così gentili da girarmi sempre i giornalieri e devo dire di aver davvero apprezzato quello che ho visto. Se i fan di Hellboy stavano attendendo un film che fosse un adattamento diretto di una delle mie storie, finalmente ne avranno uno. Congratulazioni al regista Brian Taylor e a un cast davvero sensazionale. E al co-sceneggiatore Chris Golden che ha fatto davvero tanto per cercare di capire come dare allo studio ciò che desideravano riuscendo contemporaneamente a restare ancorato alla vera natura e all’anima dell’Uomo deforme, la mia preferita fra le storie di Hellboy. Vorrei tanto che Richard Corben fosse ancora vivo per vederlo. Hanno fatto un lavoro straordinario nel dare vita alle terrificanti creature che ha disegnato.

La pellicola è basata su L’uomo deforme (Hellboy: The Crooked Man), una mini run in tre numeri del 2008 pubblicata anche in Italia nell’albo Hellboy: l’uomo deforme e altre storie ed è diretta da Brian Taylor, noto soprattutto per i lavori fatti in tandem con Mark Neveldine.

