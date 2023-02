Hellboy: il nuovo film sarà un folk horror vietato ai minori

Ieri sera abbiamo pubblicato la conferma di Deadline al fatto che Millennium Media produrrà un nuovo film di Hellboy (ECCO TUTTI I DETTAGLI), i popolare fumetto creato da Mike Mignola già arrivato tre volte al cinema con i due, acclamati film di Guillermo del Toro e con il sonoro flop del 2019.

Il regista incaricato di dirigerlo, Brian Taylor, ha potuto parlare di questo nuovo progetto nel corso di un’intervista. Il filmmaker comincia dichiarando tutto il suo amore verso i fumetti dell’iconico Ragazzo Infernale specie quelli del periodo dell’Uomo Deforme, la storia sulla quale la sua pellicola si baserà in larga parte:

Per prima cosa: amo il personaggio di Hellboy e la mia run preferita è proprio quella di quegli anni in particolare. I film di Guillermo del Toro erano delle imponenti opere che erano in tutto e per tutto in stile del Toro. Ma alcuni dei fumetti che Mike Mignola realizzava a quel tempo avevano un feeling profondamente differente. Più asciutti e cattivi, degli spaventosi folk horror. Un Hellboy più giovane che vagava negli angoli più oscuri della Terra. Un investigatore del paranormale, uno stalker notturno. L’uomo deforme, in particolare, è davvero iconico, scritto da Mike e disegnato da un’altra leggenda come Richard Corben. Ambientato verso la fine degli anni ’50. La mia versione preferita del personaggio. È questo che mi attira, poter esplorare una fase che consente un vero e proprio reset e far vedere un Hellboy che ancora non abbiamo visto al cinema.

Poi parlando del rating vietato ai minori aggiunge:

Ho proposto un folk horror vietato ai minori e il team di Millennium è stato di totale supporto. Un bel gruppo di persone, amanti dell’horror. Abbiamo chiaramente parlato del fatto che non ha alcun senso fare un film vietato ai minori tanto per farlo. Per essere fatto in quel modo deve avere determinati elementi. E il materiale originale alla base di questo film è spaventoso, violento e adulto. Per questo, per restare fedeli a questi aspetti, non dovevamo avere manette di sorta. Voglio che i fan sappiano che arriviamo a questo film partendo dall’amore che proviamo sul materiale originale e per il personaggio creato da Mike. Non stiamo reinventando il personaggio, vogliamo ottenere il feeling tipico di quei libri di metà degli anni ’50.

Taylor conferma anche che le riprese partiranno ad aprile in Bulgaria e che l’area degli Appalachi verrà ricreata sia in studio che in location esterne perché da quelle parti, secondo il filmmaker, “Ci sono molti boschi infestati!”.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Collider via Comic Book