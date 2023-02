Dopo i due, acclamati film di Guillermo del Toro e il fallimentare reboot uscito nel 2019 e interpretato da David “Stranger Things” Harbour, arriva la notizia che un nuovo Hellboy sarebbe in fase di sviluppo.

A riportare l’esclusiva è Discussing Film che fornisce anche qualche piccolo dettaglio sul progetto. A quanto pare, nonostante il sonoro flop dell’exploit di quattro anni fa, Millennium Media è decisa a dare a Hellboy un’altra opportunità. Questo nuovo adattamento cinematografico del popolare ragazzo infernale di Mike Mignola sarà diretto da Brian Taylor, noto soprattutto per i lavori fatti in tandem con Mark Neveldine (i due film di Crank con Jason Statham, Ghost Rider – Spirito di vendetta con Nicolas Cage e Gamer con Gerard Butler).

Mike Mignola e l’autore horror / fantasy Christopher Golden (che ha scritto tre avventure canoniche di Hellboy e che ha creato insieme a Mignola il fumetto Baltimore, edito dalla Dark Horse) riceveranno dei crediti per la scrittura del lungometraggio, anche se non si conosce ancora il loro grado di coinvolgimento nella cosa.

Il titolo di lavorazione della pellicola è Hellboy: The Crooked Man, come l’omonima miniserie a fumetti pubblicata anche in Italia nell’albo Hellboy: l’uomo deforme e altre storie. La descrizione della raccolta (via Amazon) recita:

Un’insolita alleanza tra il Ragazzo dell’Inferno e un uomo deforme con gli Appalachi come sfondo, è il piatto forte del volume, per i fantastici disegni del veterano Richard Corben. Inoltre storie rare e speciali, totalmente inedite per l’Italia, nel decimo volume della creatura di Mike Mignola.

Non si sa ancora se il cinecomic sarà però effettivamente basato sui tre numeri che compongono la run limitata poc’anzi citata.

Restiamo anche in attesa di aggiornamenti relativi al nome della star che verrà scelta per vestire i panni del protagonista interpretato, in passato, da Ron Perlman e David Harbour. Il flop del 2019 era costato circa 50 milioni di dollari e ne ha incassati solo 55 a livello globale. I due film di Del Toro invece, pur senza aver generato un botteghino stellare, sono stati amati dalla critica e sono diventati degli autentici cult nel corso degli anni tanto che è stato spesso richiesto a gran voce un terzo capitolo che, però, non è mai stato preso in considerazione.

