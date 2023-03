Hellboy: sarà Jack Kesy (The Strain) a interpretare il “ragazzo infernale” nel reboot

Millennium Media ha trovato l’attore che interpreterà Hellboy nel reboot del franchise che è stato annunciato qualche giorno fa: si tratta di Jack Kesy, attore visto in Deadpool 2, Baywatch e in The Strain nei panni di Gabriel Bolivar.

Alla regia di questo nuovo Hellboy, ci sarà Brian Taylor, noto soprattutto per i lavori fatti in tandem con Mark Neveldine, e la lavorazione dovrebbe partire a breve in Bulgaria.

Il cinecomic sarà basato su L’uomo deforme, una mini run in tre numeri del 2008 pubblicata anche in Italia nell’albo Hellboy: l’uomo deforme e altre storie.

Qualche giorno fa, il regista spiegava così il suo approccio alla storia e al film:

Per prima cosa: amo il personaggio di Hellboy e la mia run preferita è proprio quella di quegli anni in particolare. I film di Guillermo del Toro erano delle imponenti opere che erano in tutto e per tutto in stile del Toro. Ma alcuni dei fumetti che Mike Mignola realizzava a quel tempo avevano un feeling profondamente differente. Più asciutti e cattivi, degli spaventosi folk horror. Un Hellboy più giovane che vagava negli angoli più oscuri della Terra. Un investigatore del paranormale, uno stalker notturno. L’uomo deforme, in particolare, è davvero iconico, scritto da Mike e disegnato da un’altra leggenda come Richard Corben. Ambientato verso la fine degli anni ’50. La mia versione preferita del personaggio. È questo che mi attira, poter esplorare una fase che consente un vero e proprio reset e far vedere un Hellboy che ancora non abbiamo visto al cinema.

Cosa ne pensate dell'ingaggio di Jack Kesy copme protagonista del nuovo Hellboy che entrerà presto in produzione?

FONTE: Deadline