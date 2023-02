Hellboy, il nuovo film è confermato: sarà basato su L’uomo deforme

Data la generale attendibilità di Discussing Film (ECCO TUTTI I DETTAGLI) era già praticamente scontato, ma ora, da Berlino, anche Deadline conferma: Millennium Media produrrà un nuovo film di Hellboy dopo il fallimentare lungometraggio del 2019 con David Harbour.

Viene anche confermato che, alla regia, ci sarà Brian Taylor, noto soprattutto per i lavori fatti in tandem con Mark Neveldine, e che la lavorazione partirà il mese prossimo in Bulgaria. Le trattative con il cast si troverebbero nelle fasi finali quindi, presumibilmente, a breve dovremmo saperne qualcosa in più. La sceneggiatura sarà scritta dal papà stesso di Hellboy, Mike Mignola, insieme a Chris Golden.

Il cinecomic sarà effettivamente basato su L’uomo deforme, una mini run in tre numeri del 2008 pubblicata anche in Italia nell’albo Hellboy: l’uomo deforme e altre storie. La descrizione della raccolta (via Amazon) recita:

Un’insolita alleanza tra il Ragazzo dell’Inferno e un uomo deforme con gli Appalachi come sfondo, è il piatto forte del volume, per i fantastici disegni del veterano Richard Corben. Inoltre storie rare e speciali, totalmente inedite per l’Italia, nel decimo volume della creatura di Mike Mignola.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Deadline