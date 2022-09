Hellraiser: Doug Bradley (Pinhead) ha rifiutato di apparire in un cameo nel reboot

Doug Bradley ha interpretato il personaggio di Pinhead in ben 8 film della saga di Hellraiser, ma, nell’imminente reboot (GUARDA IL TRAILER), in cui questo ruolo è stato affidato a Jamie Clayton (Sense8), non apparirà nemmeno in un cameo.

In un’intervista video con Jake’s Takes, il regista del film, David Bruckner, ha infatti rivelato che l’attore ha rifiutato la loro proposta. Ecco le sue parole:

Abbiamo contattato Doug, volevamo che facesse un cameo in qualche modo nel film ma, nel bel mezzo di una pandemia, non so, ha anche voluto rispettosamente lasciare la sua eredità del personaggio e non si può discutere su questo.

Nel cast del film figurano anche Odessa A’zion, Brandon Flynn, Goran Visnjic, Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds, Selina Lo e Hiam Abbass. Alla sceneggiatura Ben Collins e Luke Piotrowski, che si sono basati su una storia di David Goyer.

Ricordiamo che attualmente la HBO è al lavoro anche su una serie tv di Hellraiser che sarà scritta da Mark Verheiden (Daredevil, Battlestar Galactica) e Michael Dougherty (Trick ‘r Treat), e verrà prodotta tra gli altri da Dan Farah della Farah Films e Roy Lee della Vertigo Entertainment. Alla base di tutto rimane l’idea fondata sul testo di Clive Barker Schiavi dell’inferno, da cui lo stesso autore trasse nel 1987 il primo film della serie. La serie HBO non sarà un remake, ma piuttosto una continuazione ed espansione di quell’universo macabro e della mitologia di Hellraiser. Tornerà quindi Pinhead, personaggio simbolo del franchise, il più noto del gruppo dei demoniaci Cenobiti che tormentano gli esseri umani. Ad oggi sono stati realizzati dieci film in totale

Hellraiser sarà in streaming su Hulu a partire dal prossimo 7 ottobre negli Stati Uniti. Siamo ancora in attesa dei dettagli sulla release italiana che avverrà, presumibilmente, su Disney Plus all’interno di Star.

Cosa ne pensate del mancato cameo Doug Bradley in Hellraiser? Lasciate un commento!

