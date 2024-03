L’ultimo film del franchise di Hellraiser è uscito nel 2022 e a interpretare il ruolo di Pinhead era Jamie Clayton. Doug Bradley, interprete del personaggio nel film originale del 1987 e in altri 7 della saga, rivela però che gli piacerebbe tornare.

Racconta a Bloody Disgusting:

Mai dire mai. Non ho mai detto di esserne stanco. Non ho mai detto che ho smesso… Cerco di essere sensato riguardo a queste cose. Avevo circa 35 anni quando ho interpretato il personaggio per la prima volta, e stavo per compierne 50 quando l’ho interpretato l’ultima volta. Ora non rientro più in quella fascia d’età. Sono ora nel mio settantesimo anno, e in qualche modo penso che il trucco per gli effetti speciali sia un gioco da giovani.