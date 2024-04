In un’intervista con CB, il produttore Keith Levine ha parlato del futuro della saga di Hellraiser, dopo il reboot arrivato nel 2022. Dalle sue parole, apprendiamo che, pur non ancora annunciato ufficialmente, un sequel è attualmente in lavorazione.

Eccole di seguito:

Stiamo cercando di fare un seguito e ci sono state delle conversazioni. Non posso dire esattamente a che punto siamo con queste conversazioni, ma [David] Bruckner [regista del reboot] è coinvolto in queste discussioni e abbiamo speso molto tempo ed energia, credo, per rilanciare quel mondo. Ci siamo davvero ingegnati per creare il design dei Cenobiti, per capire come realizzarli, e abbiamo imparato molto. E penso che, andando avanti, siamo contenti che tutte quelle conoscenze acquisite e di tutto quel tempo speso. Quindi pensiamo che andare avanti e affrontare un altro film sarà ancora più folle e fantastico. Quindi sì, è qualcosa su cui stiamo lavorando sodo e speriamo di avere presto altre notizie.

Il nuovo Hellraiser, che vede Jaime Clayton nei panni di Pinhead, è disponibile negli Stati Uniti sulla piattaforma Hulu, in Italia in streaming a pagamento. Il film diretto da David Bruckner (The Ritual, V/H/S, The Night House e Southbound) riporta in scena la storia tratta dal breve romanzo dell’orrore Schiavi dell’inferno scritto da Clive Barker, scrittore che è stato anche il regista della storica pellicola del 1987.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un sequel del reboot di Hellrasier? Lasciate un commento!

FONTE: CB

