Hellraiser: il regista del reboot si esprime in merito al futuro del franchise

Il reboot di Hellraiser (GUARDA IL TRAILER) arriverà il mese prossimo negli Stati Uniti, e nell’attesa il regista David Bruckner ha parlato del futuro del franchise dopo questo film, dichiarandosi assolutamente disponibile a tornare.

Ecco le sue parole, concesse a Comicbook.com:

Non avrei mai immaginato di poter prendere parte al mondo di Hellraiser, sono stato molto fortunato ad approdare lì. Inoltre non sapevo che The Night House [suo precedente film] fosse basato vagamente su un’idea che [gli sceneggiatori] Ben [Collins] e Luke [Piotrowski] avevano per un film di Hellraiser. Non me l’hanno detto. Il film era già pronto […]

Da un lato, ovviamente, il film originale è un capolavoro. E immergendomi più a fondo nel mondo, mi sono trovato davvero in soggezione di fronte a ciò che era stato creato, e quindi volevo rendergli giustizia, volevo rendere omaggio dove è dovuto. Allo stesso tempo, devi rispettare il tuo percorso. Un film è qualcosa che ti porta via. Ti trasporta in un luogo tutto suo, e quindi devi allo stesso tempo fidarti delle tue ispirazioni. Naturalmente, nel realizzare questo film, ci sono così tante cose che mi entusiasmano di Hellraiser. Questo è ciò che potremmo ottenere in questo film. È facile sognare al di là di queste due ore di durata e, se la gente lo apprezza, sarei onorato di tornare in questo mondo.