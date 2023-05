Helmut Berger è morto a pochi giorni dal suo 79 esimo compleanno. L’attore e modello austriaco si è spento improvvisamente, ma serenamente, a Salisburgo.

Dopo aver lavorato per qualche tempo nel settore alberghiero, a 18 anni si trasferì a Londra iniziando a posare come modello e a studiare recitazione. Successivamente si spostò in Italia, dove nel 1964 conobbe Luchino Visconti, con cui sviluppò un rapporto professionale e personale. Il suo primo ruolo fu nell’episodio La strega bruciata viva de Le Streghe (1967) di Visconti, successivamente ebbe il suo primo ruolo da protagonista ne I giovani tigri di Leonviola.

Con Visconti lavorò a La caduta degli dei (1969), Ludwig (1973) e Gruppo di famiglia in un interno (1974). Nel 1970 lavorò a Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, che vinse l’Oscar come miglior film straniero nel 1972. Alla morte di Visconti, nel 1976, l’attore entrò in una crisi che lo costrinse a diverse soste. Nel 1980 partecipò all’adattamento televisivo di Fantomas di Claude Chabrol, negli anni successivi si dedicò maggiormente al piccolo schermo, partecipando per esempio a Dynasty. Nel 1990 fece parte del cast de Il Padrino III di Francis Ford Coppola, mentre nel 1992 partecipò all’indimenticabile video musicale Erotica di Madonna. L’anno successivo fu protagonista di Ludwig 1881.

