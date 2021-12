LEGGI ANCHE – Henry Cavill amerebbe vedere un adattamento di Red Dead Redemption 2

come nuovo James Bond? Un dilemma che rimbalza sulle più disparate testate da ormai moltissimi anni.

Proprio lo stesso Cavill è tornato sull’argomento sul The Times (via EOnline) rivelando di non sapere nulla sul prossimo volto di Bond, anche in virtù del provino per la parte che fece nel 2006:

Solo il tempo lo dirà. Non sappiamo in quale direzione vorranno portare Bond, quindi mi piace pensare che tutto sia ancora sul tavolo delle discussioni.

Attualmente, ricordiamo, possiamo vedere l’attore su Netflix nella seconda stagione di The Witcher.

In relazione al franchise di James Bond qua sotto trovate tutte le informazioni sull’ultimo capitolo, ovvero No time to die:

No Time to Die ha avuto un budget decisamente elevato anche grazie ai continui slittamenti dell’uscita a causa Coronavirus che hanno fatto lievitare considerevolmente i costi della promozione del blockbuster: parliamo di una cifra che sarebbe arrivata, complessivamente, a 300 milioni di dollari. Al botteghino, ne ha poi raccolto circa 773 in tutto il mondo, una cifra che, in ogni caso, non sarebbe sufficiente al raggiungimento del punto di pareggio.

