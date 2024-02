Ospite di Josh Horovitz all’Happy Sad Confused podcast, Henry Cavill ha spiegato di non apprezzare molto le scene di sesso nei film e nelle serie TV spiegando che, secondo lui, a volte viene fatto un vero e proprio abuso di questi passaggi.

L’attore dice:

Non capisco nemmeno bene il motivo della loro presenza in un film. Non sono un fan di queste scene. Chiaramente penso che ci siano circostanze in cui una scena di sesso è effettivamente utile per un film e non solo per il pubblico. Ma ritengo anche che, a volte, siano troppo abusate. Avviene quando hai quella sensazione che ti porta a pensare “È davvero necessario? O è solo per avere in scena persone con meno vestiti addosso?” ed è lì che cominci a sentirti più a disagio e ti dici “Non c’è alcuna performance qui, non c’è un un momento che poi più avanti, nel resto del film, avrà delle ripercussioni sulla narrazione”.