Nel corso di una lunga intervista dicon l’ Hollywood Reporter per la promozione della nuova stagione di, l’attore non solo ha parlato di Superman, ma anche di un potenziale approdo nell’Universo dei Marvel Studios.

Da tempo l’attore è associato a un personaggio ben preciso dai fan:

Non dirò il nome di un personaggio che è già interpretato da altri, perché stanno tutti svolgendo un lavoro grandioso. Tuttavia, su internet ho letto le varie voci su Captain Britain e in effetti sarebbe uno spasso lavorare a una versione bella e rivisitata di quel personaggio, un po’ come hanno rivisitato Captain America. La trovo un’idea spassosa, e poi amo essere inglese.

Nella stessa intervista, ricordiamo, ha parlato anche di Superman:

C’è ancora molto da raccontare del mio Superman, adorerei avere quell’opportunità. L’uccisione di Zod ha dato al personaggio una ragione per un uccidere più. Superman che cade a terra e urla [nelle scene finali dell’Uomo d’Acciaio] non era nella sceneggiatura originale a quanto ricordo, ma volevo mostrare il suo dolore. Ho interpretato la scena in modo ancora più intenso rispetto a quello che è stato mostrato, avevo le lacrime agli occhi. […] C’è un’opportunità di crescita dopo un momento simile. Come dico sempre: il mantello è ancora nell’armadio.