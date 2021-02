LEGGI ANCHE: I fratelli Russo ringraziano Tom Holland per il consiglio sul look senza pantaloni per i junket virtuali

In un nuovo intervento che abbiamo notato grazie a The Disinsider , i fratelli Russo hanno rilasciato un breve aggiornamento su, il live action Disney basato sull’omonimo Classico d’Animazione della casa di Topolino che produrranno in futuro.

Ecco cos’hanno detto:

È ancora in fase di sviluppo, la sceneggiatura dovrebbe essere ultimata nell’arco di una settimana. Ci siamo presi un sacco di tempo e ci siamo presi cura del progetto. Vogliono dare forma a qualcosa di realmente interessante in cui potersi perdere per almeno una decade, quindi la nostra missione e riuscire a far sì che quest’esperienza diventi effettivamente realtà.

Qualche settimana fa, a dicembre, Joe Russo, parlando con Collider, spiegava:

Abbiamo uno sceneggiatore incredibile per il progetto, Dave Callaham, che ha iniziato con lo script. Dovremmo poter vedere qualcosa nelle prossime due settimane credo. Per ora vogliamo tenere tutto segreto. Vogliamo che per il pubblico sia una vera scoperta, per quanto riguarda ciò che di nuovo conterrà la nostra interpretazione del film.

La pellicola sarà scritta da Dave Callaham, autore dei film sui Mercenari e del prossimo film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Si tratterà, nello stile delle ultime rivisitazioni, di un adattamento con riprese dal vivo del film d’animazione del 1997 di Ron Clements e John Musker.

Joe e Anthony Russo figureranno come produttori attraverso la loro casa di produzione AGBO: si tratterà di un film per il grande schermo, non per Disney+ come Lilli e il vagabondo.

Come nel caso di La Sirenetta, Aladdin e La Bella e la Bestia, la pellicola conterrà le canzoni del film d’animazione me anche nuove canzoni appositamente scritte.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo Hercules supervionato dai registi di Avengers: Endgame? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto!