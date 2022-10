Here: Kelly Reilly nel cast del nuovo film di Robert Zemeckis

Secondo quanto rivelato da Deadline Kelly Reilly (Yellowstone, Sherlock Holmes) sarebbe entrata a far parte del cast di Here, nuovo progetto di Robert Zemeckis basato sulla graphic novel di Richard McGuire.

A bordo del progetto troviamo per ora Tom Hanks, Paul Bettany e Robin Wright e lo sceneggiatore Eric Roth. Tutte queste personalità hanno già lavorato con il regista nel cult Forrest Gump.

L’opera è descritta come un’odissea mozzafiato e rivoluzionaria attraverso il tempo e la memoria. La storia si ambienta in un luogo nel New England e coinvolge vicende di amore, perdita, speranza ed eredità tra coppie e famiglie nel corso di generazioni.

Il lungometraggio dovrebbe arrivare nelle sale nel 2023.

Zemeckis e Jack Rapke produrranno il film attraverso la ImageMovers (Flight, Polar Express, Cast Away) insieme a Block (The Gentlemen, Fury).

