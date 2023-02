Tom Hanks e Robin Wright saranno ringiovaniti digitalmente grazie a una nuova tecnologia nel nuovo film di Robert Zemeckis

Per il suo nuovo film, Here, Robert Zemeckis ricorrerà a una speciale tecnologia per ringiovanire digitalmente i due attori protagonisti, Tom Hanks e Robin Wright.

Basato sulla graphic novel di Richard McGuire, Here si svolge nel New England raccontando una vicenda di amore, perdita, speranza, lotta ed eredità. Per il film verranno utilizzate nuove tecnologie iperrealistiche, tra cui volti generati dall’intelligenza artificiale e il de-aging, per consentire alle sue star (che tornano a recitare insieme a quasi trent’anni da Forrest Gump) di essere presenti in una storia che attraversa più generazioni. Tutto questo nasce da una partnership tra l’azienda di tecnologia AI Metaphysic e l’agenzia hollywoodiana CAA, che, a partire da Here, svilupperà nuovi strumenti e servizi di AI generativa per il cinema, la televisione e altri settori dell’intrattenimento.

In un comunicato, Zemeckis ha dichiarato:

Sono sempre stato attratto dalla tecnologia che mi aiuta a raccontare una storia. Here semplicemente non avrebbe funzionato senza che i nostri attori si trasformassero senza soluzione di continuità in versioni più giovani di loro stessi. Gli strumenti di intelligenza artificiale di Metaphysic fanno esattamente questo, in modi che prima erano impossibili! Avendo testato ogni tipo di tecnologia di sostituzione del volto e di de-aging oggi disponibile, Metaphysic è chiaramente il leader mondiale nel campo dei contenuti AI di qualità e la scelta perfetta per questo film incredibilmente impegnativo ed emozionante.

La nuova tecnologia impiegata in Here, dal nome Metaphysics Live, crea effetti di sostituzione dei volti e di de-aging fotorealistici ad alta risoluzione sulle performance degli attori, in diretta e in tempo reale, senza bisogno di ulteriori lavori di compositing o effetti visivi. Kevin Baillie, supervisore dei VFX del film, aggiunge:

Gli attori possono persino usare la tecnologia come uno “specchio della gioventù”, testando in tempo reale le scelte di recitazione per il loro io più giovane. Questo ciclo di feedback e la performance giovanile sono assolutamente essenziali per ottenere un risultato autentico e piacevole.

