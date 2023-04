In Hereditary, horror d’esordio di Ari Aster (LEGGI LA RECENSIONE), Toni Collette interpreta la protagonista Annie che, con i suoi famigliari, si ritrova ad affrontare le oscure conseguenze della scomparsa della matriarca Ellen. In un’intervista con Vanity Fair, l’attrice ha spiegato perché girare il film è stata per lei un’esperienza “davvero salutare”:

Mi piacciono le storie sulla perdita, perché è la parte della vita che mi mette più a dura prova. Siamo qui e poi ce ne andiamo. E le persone che amiamo sono qui e poi se ne vanno. Hereditary è stato davvero salutare per me. Sembra che sia stata l’esperienza più intensa, e lo è stata. Ma è stato il lavoro in cui ho capito come fare pulizia. È come cucinare in cucina. Si pulisce man mano. Perché ho imparato che il corpo non sa cosa sia finzione e cosa sia reale. E mi piace agire così perché se mi connetto con me stessa, significa che gli spettatori si connetteranno con me e poi si connetteranno con loro stessi. E credo che la connessione sia la cosa più importante che ci sia.