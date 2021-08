Dopo il trailer è stata pubblicata in rete anche la prima locandina di, commedia romantica con protagonisti(superstar di TikTok) e(Cobra Kai).

Il lungometraggio si pone come un remake di Kiss Me (She’s All That), film del 1999 diretto da Robert Iscove che aveva per protagonisti Freddie Prinze Jr., Paul Walker e Rachael Leigh Cook. Quest’ultima apparirà anche in questo nuovo lungometraggio nei panni della madre del personaggio di Addison Rae.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 27 agosto.

Potete vedere il poster qua sotto:

Ecco la descrizione ufficiale del progetto:

Interpretato da Addison Rae e Tanner Buchanan, He’s All That reinventa la storia originale del classico per adolescenti del 1999 Kiss Me. Il nuovo film ha per protagonista un’influencer (Addison Rae) che accetta di trasformare lo “sfigato” (Tanner Buchanan) della scuola nel re del ballo di fine anno.

