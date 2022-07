La HFPA vende a Eldridge Industries per salvare i Golden Globe Awards

La telenovela dei Golden Globe continua con un nuovo, inatteso colpo di scena: la Hollywood Foreign Press ha deciso di cedere alla Eldridge Industries LLC di Todd Boehly.

Boehly era stato nominato CEO ad interim l’autunno scorso. La Eldridge è l’ex proprietaria dell’Hollywood Reporter e possiede, tra le altre cose, Media Rights Capital, che ha investimenti in numerose aree dei media e ha una partnership con Penske Media Corporation (editore di Variety, Deadline, IndieWire e, da due anni, anche dell’Hollywood Reporter). Inoltre, possiede Dick Clark Productions, la casa di produzione che produce i Golden Globe Awards.

L’associazione si trasforma quindi da entità non-profit a entità for-profit, e si occuperà di organizzare i Globe affidando le proprie opere benefiche a una nuova non-profit. Per fare questo verrà creata da Eldridge una nuova azienda privata che acquisirà la proprietà intellettuale dei Golden Globe Awards.

Cambia insomma tutto, per non cambiare niente, in particolare la possibilità di organizzare la cerimonia di premiazione, cancellata dalla NBC. La HFPA sta mettendo insieme un nuovo team esecutivo e presto aumenterà il numero di votanti (anche se non è chiaro se i nuovi invitati diventeranno membri effettivi dell’organizzazione). Secondo l’Hollywood Reporter, l’accordo con la Eldridge prevede che gli attuali membri dell’Hollywood Foreign Press ricevano un salario di 75 mila dollari all’anno per cinque anni.

Ricordiamo che dopo un exposé pubblicato a febbraio 2021 sul Los Angeles Times, che denunciava come nessuno degli 87 membri dell’associazione della stampa estera a Hollwood fosse nero e la condotta poco etica ed economicamente discutibile dell’organizzazione, è partito un boicottaggio generale che ha portato alla cancellazione dei premi da parte della NBC nel 2022 (si sono comunque svolti, ma in una versione “mini” e lontana dalle telecamere). Da allora la HFPA ha cercato il sostegno per tornare in onda sulla NBC con i premi nel 2023 (anno dell’ottantesimo anniversario), possibilmente il 10 gennaio.