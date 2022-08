Da quando, a maggio del 2021, Henry Cavill ha comunicato di essere in trattative per entrare a far parte del cast del reboot di Highlander che verrà diretto da Chad Stahelski (John Wick) non abbiamo saputo sostanzialmente più nulla sul progetto, a parte una piccola riflessione del regista sul perché l’attore inglese sia perfetto per questo lungometraggio (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora però, durante un incontro stampa, Chad Stahelski ha spiegato che il reboot di Highlander “è più vicino che mai”:

Siamo attualmente nella fase dei ritocchi. Credo che, ormai, sappiamo quello che vogliamo ottenere. E, cosa più importante di tutte, sappiamo cosa vogliamo fare. È in fase creativa. Sappiamo quello che cercheremo di fare. Si tratta solo di arrivare a un punto in cui potremo dire “Ok, ci siamo. Andiamo“. Ma il film è più vicino che mai.

Poi, commentando la possibilità di collaborare con Henry Cavill, aggiunge:

È una delle mie grandi scelte. E non si tratta solo dei muscoli e dell’essere minaccioso. Ha un’incredibile gamma espressiva e porterà qualcosa di davvero speciale. E il suo entusiasmo, finora, è stato incredibile.

Un paio di anni fa, il filmmaker aveva potuto dare un’interessante risposta al “Come venderesti il film a un fan di John Wick che ha 19 e pensa che Highlander sia una Toyota?”. Potete leggere il suo ragionamento in questo nostro articolo.

