È dalla scorsa estate che Chad Stahelski non ha modo di rilasciare nuove dichiarazioni sul reboot di Highlander che, in teoria, dovrebbe vedere Henry Cavill nei panni del protagonista.

Una buona occasione per tornare a discutere del progetto è stata fornita dagli impegni stampa per John Wick 4 e, nello specifico, una chiacchierata fatta con Deadline in cui l’argomento Highlander è risaltato fuori.

Nel momento in cui Mike Fleming Jr evidenzia la grandiosa mitologia del primo film con Christopher Lambert ripresa in maniera molto efficace dalla serie TV con Adrian Paul più che dai sequel filmici che definisce come ripetitivi, Chad Stahelski dice:

Ho lavorato per anni ad Highlander ormai, per Henry Cavill. Essere retroattivi è difficile. Qual è la differenza fra John Wick e questo? Con Wick non stai lavorando al servizio di sette stagioni televisive più due spin-off e cinque film. Se facessi, oggigiorno, un remake di Highlander ti aspetteresti un sacco di mitologia nelle prime due ore. Non potresti esplorare quel materiale prescindendo da questo concetto. Ora, una serie TV di Highlander sarebbe straordinaria. Avresti il tempo necessario a costruire la storia, con i flashback e tutto i potenziale racchiuso dietro di essi. È tutto più complicato quando devi lavorare a qualcosa che ha tutta questa mitologia. Ma concordo: sarebbe davvero interessante lavorarci. Ed abbiamo avuto l’opportunità d’imparare davvero mentre proseguivamo con Wick.

Ora che, a quanto pare, il regista ha chiuso il capitolo John Wick bisognerà vedere se sarà proprio Highlander il prossimo progetto di Stahelski. Di sicuro, anche se l’avventura di Henry Cavill con il mondo DC Comics si è ormai conclusa così come quella con The Witcher, per l’attore ci sarà comunque parecchio da fare visto che collaborerà con Amazon per dare forma a serie tv, film, giochi e progetti animati legati a Warhammer 40.00 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

