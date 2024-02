Pur senza sbottonarsi troppo, Henry Cavill ha concesso a Josh Horovitz qualche informazione in più sul nuovo film di Highlander in cui reciterà per la regia di Chad “John Wick” Stahelski.

Forse ricorderete infatti che, in un’altra intervista di qualche giorno fa, si era sostanzialmente limitato a confermare di aver cominciato gli allenamenti per il lungometraggio e a dire che intendeva intraprendere “un viaggio molto serio” con la pellicola (ECCO I DETTAGLI).

Ospite dell’Happy Sad Confused podcast, nel momento in cui è stato tirato fuori l’argomento, ha spiegato:

Devo rispondere a questa domanda (su Highlander, ndr.) con molta cautela. Ero un fan di Highlander. Erano film molto divertenti. Li ho visti, naturalmente, quando ero molto più giovane, e poi li ho rivisti nel corso del tempo. Ma avevo visto anche la serie televisiva, apprezzando davvero la mitologia, il folklore alla base. La storia di un guerriero tragico, con una vicenda da raccontare che era più di quella di un tipo figo che se ne va in giro con una spada a fare quello che fa. E questo film approfondirà ancora di più quel tema. Al momento non posso parlare nel dettaglio su quanto il film di Highlander andrà ad approfondire la serie tv. Quello che hanno fatto finora e quello che stiamo facendo con lo sviluppo della sceneggiatura è straordinario. Penso che le persone saranno davvero, davvero soddisfatte.

Poi aggiunge:

I grandi colpi di scena sono importanti. Se vai sul sicuro, non ottieni mai qualcosa di degno di nota. Ma se ti assumi dei rischi rilevanti le persone poi lo adorano. O magari lo odiano, e a volte odiare qualcosa va bene come l’apprezzarlo.

