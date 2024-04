Anche se le riprese del film non sono ancora partite, Henry Cavill è comunque intervenuto al panel della Lionsgate alla CinemaCon per galvanizzare un po’ i presenti a proposito di Highlander in cui reciterà per la regia di Chad “John Wick” Stahelski.

Nel parlare di Highlander, Henry Cavill ha fatto intendere in maniera allusiva che i combattimenti con la spada fatti nella serie TV di The Witcher, dove per tre stagioni ha vestito i panni di Geralt di Rivia, non sono praticamente nulla.

Sono un amante dei film originali, nel bene e nel male. È uno di progetti dove, leggendo la sceneggiatura per la prima volta, non ero del tutto sicuro di dove sarebbero arrivati a parare ma devo ammettere che quello che stanno facendo con questo film… Stiamo approfondendo il significato di questi personaggi e le loro varie prove e tribolazioni. Se pensate di avermi già visto alle prese con una spada, non avete ancora visto niente!

FONTE: via ComicBook

