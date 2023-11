Il reboot di Highlander, che vedrà come protagonista Henry Cavill, conterrà un forte elemento di richiamo con il film originale. In un’intervista con The Wrap, il regista Chad Stahelski (John Wick) ha infatti dichiarato che la nuova pellicola, le cui riprese dovrebbero partire il prossimo anno, riproporrà infatti le canzoni scritte e eseguite dai Queen nel cult uscito nel 1986.” Ci saranno, probabilmente in un modo diverso da quello che pensate, ma lo zoccolo duro sarà presente“, le sue parole.

Ricordiamo che i Queen hanno scritto e registrato dei brani per l’originale Highlander e hanno pubblicato un album, A Kind of Magic, che è servito come colonna sonora ufficiale del film.

Stahelski poi parla dell’approccio che apporterà al film:

Stiamo cercando di racchiudere tutto ciò che avete amato dell’originale, con qualcosa in più: vogliamo che sia un’ottima occasione per costruire un mondo e una mitologia. Ma vogliamo comunque mantenerlo divertente. È come i film di John Wick. Si vuole vivere questo mondo, si vuole credere che sia reale. Ma è anche lontano cinque gradi dalla realtà. Questo è un film con immortali che corrono in giro a tagliarsi la testa a vicenda. C’è una certo aspetto ridicolo. È come in John Wick. Cavalchiamo questo tono. Tutti nel film pensano che sia reale. Ma noi, come pubblico, ce ne rendiamo conto [che è irreale]. Sospendete l’incredulità. Stiamo cercando di coinvolgervi in questo viaggio incredibile con persone che hanno vissuto centinaia di anni. È una sfida. Ma sono molto eccitato.

A produrre il reboot di Highlander saranno Joshua Davis, il produttore della saga di Fast & Furious Neal H. Moritz, lo stesso Chad Stahelski (attraverso la sua 87Eleven Entertainment) e Louise Rosner. La versione più recente dello script è a opera di Mike Finch. A fine agosto, il regista aveva spiegato che con questo nuovo film intende realizzare una specie di prequel.

Cosa ne pensate? Vi convince l’idea di riproporre le canzoni dei Queen nel reboot di Highlander? Lasciate un commento!

FONTE: The Wrap

Classifiche consigliate