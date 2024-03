Durante un’intervista per il podcast Literally! With Rob Lowe, Hilary Swank ha parlato a lungo del suo amore per gli animali e del suo concreto attivismo in merito.

In particolare l’attrice premio Oscar ha ricordato di quando era volontaria per l’associazione ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals – organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla prevenzione della crudeltà sugli animali) durante la tragedia dell’11 settembre e di come abbia aiutato a portare in salvo animali domestici delle varie abitazioni:

Le persone correvano per strada allontanandosi dal luogo dell’impatto dirigendosi verso il molo a West Street urlandomi che il loro cane Simspon o il pesce rosso o il coniglio erano rimasti in casa, mi davano l’indirizzo e io andavo a controllare. Se il loro animale domestico era rimasto al cinquantesimo piano dovevi salire a piedi perché gli ascensori non funzionavano. Abbiamo portato giù gatti, pesci rossi, un sacco di cani e anche dei criceti.

Ha poi concluso:

Riunire padroni e animali è stato un dono. Erano così felici.

