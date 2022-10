Hocus Pocus 2: il costumista Salvador Perez parla dei costumi e mostra alcuni concept

In una recente intervista con THR, il costumista Salvador Perez ha parlato del lavoro fatto sui costumi delle protagoniste di Hocus Pocus 2, ora disponibile su Disney+.

Perez ha parlato delle differenze rispetto al primo film:

Una delle richieste della Disney era di non cambiare i colori e le sagome, mentre avremmo potuto aggiungere dettagli. I costumi originali avevano simboli inventati tutto frutto della creatività di Mary Vogt, ma Anne [la regista] ci ha detto: “Tutto deve avere un significato, perciò diamo a tutto un senso“. Perciò abbiamo studiato molto la cultura wicca e il suo simbolismo.

Ha poi parlato dell’esigenza di rendere tutto più luminoso:

Il direttore della fotografia mi ha detto: “Gireremo in digitale, non su pellicola. Il film originale aveva colori molto cupi, ma la luce entrava grazie alla pellicola. Noi invece non possiamo esagerare altrimenti i costumi sparirebbero al buio. Perciò rendili più luminosi“.