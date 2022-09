Hocus Pocus 2: per Doug Jones è stata “una bella sorpresa” ritornare nei panni di Billy Butcherson

Hocus Pocus 2, in arrivo su Disney+ il prossimo 30 settembre (GUARDA IL NUOVO TRAILER), vedrà anche il ritorno di Doug Jones nei panni di Billy Butcherson. Nel primo film, uscito nel 1993, Butcherson è l’ex fidanzato di Winifred Sanderson (Bette Midler), che, dopo averlo avvelenato e seppellito, insieme alle sue sorelle lo resuscita come zombie affinché le aiuti a recuperare il loro libro di incantesimi. In un’intervista con Screenrant, l’attore ha raccontato quando per la prima volta è venuto a conoscenza del sequel e ha rivelato che non si aspettava di essere coinvolto.

Ecco le sue parole:

I fan ne parlano da sempre [del sequel]. Ero alla proiezione per il ventennale di Hocus Pocus nove anni fa agli studi Disney. Uno dei nostri produttori, David Kirschner, era lì a parlare con il mio truccatore, Tony Gardner, e stavano discutendo del sequel che stavano proponendo allo studio. È stato allora che ho capito: “Oh, potrebbe davvero accadere”, ed eccoci qui nove anni dopo, finalmente. Nel frattempo, ci sono state molte voci e altre fan art che dicevano: “Ecco la locandina”, e poi: “Aspetta, qualcuno ha ottime capacità con PhotoShop, ma non è ancora successo”. [ride] Così, alla fine, ho ricevuto una telefonata da Ralph Winter, che era stato il nostro produttore sul campo dal primo film, che mi ha richiamato e mi ha detto: “Ehi, siamo tornati e ti rivogliono, ed ecco l’accordo”. Lo avevo previsto e sperato, ma non ho mai pensato che avrei ripreso il ruolo che ho amato interpretare 29 anni dopo, è stata una bella e molto nostalgica sorpresa.

Alla regia di Hocus Pocus 2 troviamo Anne Fletcher alla produzione Adam Shankman, attualmente alle prese con la post-produzione del sequel di Come d’incanto.

