Hocus Pocus 2: le sorelle Sanderson in volo in un nuovo video dal set

Stanno continuando le riprese di Hocus Pocus 2, atteso film in arrivo direttamente in streaming su Disney+.

In un nuovo video dal set del lungometraggio vediamo due sorelle Sanderson in una sequenza di volo. Sembrano a “cavallo” di uno Swiffer.

Potete vedere il video qua sotto:

La pellicola sarà disponibile su Disney+ nell’autunno 2022.

Anne Fletcher si occuperà della regia, mentre alla produzione tornerà il regista del primo film Adam Shankman, attualmente impegnato con il sequel di Come d’incanto.

Ad affiancare le tre protagoniste principali già annunciate (Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi) ci saranno anche Whitney Peak (Gossip Girl), Lilia Buckingham (Crown Lake), Belissa Escobedo (Don’t Look Deeper), Tony Hale (Arrested Development, Veep), Hannah Waddingham (Ted Lasso, Sex Education), Juju Brener, Froy Gutierrez (Teen Wolf), Taylor Henderson e Nina Kitchen.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi torneranno di nuovo nei panni di Winifred, Sarah e Mary Sanderson, le perfide streghe protagoniste nella commedia-fantastica del 1993 diretta da Kenny Ortega per la Disney.

Nella pellicola originale tre eccentriche streghe, Winifred, Sarah e Mary Sanderson, della Salem del 1700 vengono rievocate per errore. Le tre lanciano un incantesimo sulla cittadina per riottenere la loro giovinezza, ma devono vedersela con tre ragazzini e un gatto parlante. Costato, al tempo, 28 milioni di dollari, ne ha poi incassati 44. Accolto, all’epoca, in maniera molto tiepida dalla critica (come testimoniato da Rottentomatoes), il film è poi diventato un cult.

Il sequel di Hocus Pocus uscirà in tempo per Halloween 2022 su Disney+, dove attualmente è disponibile il film originale.

FONTE: Hocus Pocus Guide