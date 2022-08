Hocus Pocus 2, il produttore parla della reunion delle sorelle Sanderson

A giudicare dalle notevoli performance avute dal trailer (ECCO TUTTI I DETTAGLI), c’è un notevole livello di attesa nei confronti di Hocus Pocus 2, il sequel del leggendario film di Kenny Ortega che, a 29 anni di distanza dal primo, arriverà direttamente in streaming su Disney Plus a partire dal 30 settembre.

Chiacchierando con People Magazine, il produttore della pellicola, Adam Shankman, ha parlato di cos’abbia significato questa reunion per le interpreti delle sorelle Sanderson, ovvero Bette Midler (Winifred), Kathy Najimy (Mary) e Sarah Jessica Parker (Sarah).

È stato come uno schiocco delle dita che ci ha riportato indietro nel tempo, come se il tempo non fosse passato affatto. Ridevano, ridevano di continuo. Bette, Kathy e Sarah si conoscono da quando hanno girato il primo film, per cui c’è stata davvero tanta leggerezza condita da un pizzico di “Wow, davvero stiamo per farlo ancora una volta?”