Sono passati ben 29 anni dall’uscita nei cinema di Hocus Pocus, il film di Kenny Ortega con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy che, a dispetto dell’accoglienza critica e commerciale non propriamente entusiasmante dell’epoca è diventato, col passare del tempo e grazie all’home video, un cult amatissimo.

Un cult amatissimo al punto che la Disney ha deciso di mettere in cantiere un sequel destinato allo streaming di Disney Plus. Qualche giorno fa abbiamo potuto vedere il primo trailer di Hocus Pocus 2 in cui abbiamo avuto un gustoso assaggio del ritorno in azione delle sorelle Sanderson. Se ve lo siete perso, lo trovate in questo articolo.

Ebbene, a quanto pare l’interesse verso questo film è davvero elevatissimo tanto che questo primo filmato promozionale ha ottenuto dei numeri superiori a quelli avuti, nell’arco di 24 ore, da quelli delle serie TV di Star Wars, The Mandalorian 1 e 2 e The Book of Boba Fett, e di un lungometraggio della Pixar come Luca, diretto dall’italiano Enrico Casarosa.

Nel primo giorno di permanenza online, il trailer di Hocus Pocus 2 ha raggiunto quota 43.6 milioni di visualizzazioni, battendo i 35 milioni dei trailer delle due stagioni di The Mandalorian, i 28 milioni di Luca e i 23 milioni di The Book of Boba Fett.

Hocus Pocus 2, lo ricordiamo, sarà disponibile in esclusiva streaming su Disney Plus a partire dal 30 settembre.

HOCUS POCUS 2: LA TRAMA

Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studentesse liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti. Hocus Pocus 2 è interpretato anche da Sam Richardson (La Guerra di domani), Doug Jones (La forma dell’acqua – The Shape of Water), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Whitney Peak (Gossip Girl), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Lilia Buckingham (Dirt), Froyan Gutierrez (Teen Wolf) e Tony Hale (Veep – Vicepresidente incompetente). Il film è diretto da Anne Fletcher (Voglio una vita a forma di me, Ricatto d’amore) e prodotto da Lynn Harris (Una famiglia vincente – King Richard, Paradise Beach – Dentro l’incubo), con Ralph Winter (Hocus Pocus, il franchise di X-Men), David Kirschner (Hocus Pocus, La bambola assassina) e Adam Shankman (Disenchanted, Hairspray – Grasso è bello) come produttori esecutivi.

Anne Fletcher si è occupata della regia, mentre alla produzione è tornato il regista del primo film Adam Shankman, attualmente alle prese con la post-produzione del sequel di Come d’incanto.

