Sta continuando la produzione di, atteso sequel del noto cult per ragazzi che arriverà in streaming su Disney+.

E proprio di recente l’artista Luna Moon Gothic ha diffuso su Instagram delle foto da un set a Lincoln, Rhode Island in cui vediamo che sono state ricostruite delle case in stile coloniale. Che si tratti di un set destinato a scena flashback in cui rivedremo la Salem del 1600?

Anne Fletcher si occuperà della regia, mentre allr produzione tornerà il regista del primo film Adam Shankman, attualmente impegnato con il sequel di Come d’incanto.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi torneranno di nuovo nei panni di Winifred, Sarah e Mary Sanderson, le perfide streghe protagoniste nella commedia-fantastica del 1993 diretta da Kenny Ortega per la Disney.

Nella pellicola originale tre eccentriche streghe, Winifred, Sarah e Mary Sanderson, della Salem del 1700 vengono rievocate per errore. Le tre lanciano un incantesimo sulla cittadina per riottenere la loro giovinezza, ma devono vedersela con tre ragazzini e un gatto parlante. Costato, al tempo, 28 milioni di dollari, ne ha poi incassati 44. Accolto, all’epoca, in maniera molto tiepida dalla critica (come testimoniato da Rottentomatoes), il film è poi diventato un cult.

Il sequel di Hocus Pocus uscirà in tempo per Halloween 2022 su Disney+, dove attualmente è disponibile il film originale.

